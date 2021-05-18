Происшествия

Более 100 минометных мин нашли в Невельском районе

113 минометных мин времен Великой Отечественной войны обнаружили вблизи деревни Подзноево Невельского района 22 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Калибр минометных мин составил 50 мм.

«Более 75 лет прошло с тех пор, когда на территории Псковской области завершились сражения Великой Отечественной войны, но люди до сих пор регулярно находят самые разные взрывоопасные предметы тех времен: гранаты, минометные, противопехотные, противотанковые мины, артиллерийские снаряды и даже авиационные бомбы. Все эти предметы представляют большую опасность для людей», - отметили в пресс-службе.