Происшествия

На 5 лет осужден пскович за незаконное хранение мефедрона

В Псковской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере).



В суде установлено, что в августе 2020 года мужчина для личного употребления незаконно приобрел наркотики. При проведении оперативно-розыскного мероприятия его задержали сотрудники транспортной полиции. У гражданина изъяли наркотическое средство – мефедрон (4-метилметкатинон) массой не менее 3,02 грамма.



Суд с учетом признания вины, раскаяния в содеянном, наличия судимости приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Приговор суда в законную силу не вступил.