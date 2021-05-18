Происшествия

Жительница Палкинского района до смерти избила собутыльника

26-летнюю жительницу Палкинского района обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В июле 2020 года осужденная и потерпевший распивали спиртное на протяжении нескольких дней. Днем в ходе ссоры женщина не менее четырнадцати раз ударила знакомого руками и ногами по лицу, голове, шее, телу и конечностям. Пострадавший получил множественные переломы ребер, подъязычной кости, кровоизлияния под твердую и мягкие оболочки мозга, что повлекло смерть на месте преступления от черепно-мозговой травмы.

После совершения преступления женщина продолжила распивать спиртные напитки в компании своих знакомых. Ранее осужденная неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, имеет отрицательные характеристики по месту жительства.

Суд назначил ей наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.