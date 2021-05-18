Происшествия

Порхович воткнул нож в живот оппоненту

34-летнего жителя Порхова лишили свободы сроком на четыре года за причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

22 ноября 2020 года около 21.00 неоднократно судимый за тяжкие преступления порхович, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с потерпевшим в его квартире. В ходе конфликта он ударил стоящего напротив мужчину в область брюшной полости.

Порховский районный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Приговор суда пока не вступил в законную силу.