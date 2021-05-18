Происшествия

На границе с Эстонией в Печорском районе задержали двух иностранцев

Попытку незаконного пересечения границы двумя иностранцами пресекли в Печорском районе, также там задержали гражданина России, оказывавшего им содействие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В районе населенного пункта Уланово у российско-эстонской государственной границы псковские пограничники задержали двух граждан одной из стран Ближнего Востока, направлявшихся в сторону сопредельного государства. Иностранцев сопровождал 39-летний гражданин России на автомобиле «Ниссан». Он доставил нарушителей в приграничный район и указал направление движения к государственной границе, после чего уехал.

Стражи границы незамедлительно проинформировали об этом сотрудников полиции, которые задержали россиянина. «При четких и слаженных действиях двух ведомств пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации», - отметили в ведомстве.

По данному факту в отношении всех трех нарушителей возбудили уголовные дела.