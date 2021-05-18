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Уголовное дело возбудили в Пскове из-за тысячерублевой фальшивки

25.05.2021 10:42|ПсковКомментариев: 0

Уголовное дело по факту обнаружения тысячерублевой банкноты с признаками подделки возбудили в Пскове. Фальшивую купюру обнаружили в одном из финансовых учреждений города 24 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть ее, так как за это предусмотрена уголовная ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02», - напомнили в пресс-службе УМВД.

Теги: #уголовное дело #фальшивки #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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