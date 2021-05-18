Происшествия

Колбаса на вокзале: пскович отправится под суд за попытку расплатиться чужой картой

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении псковича, который нашел на улице карту с системой бесконтактной оплаты и попытался воспользоваться ею в магазинах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Мужчина нашел карту на одной из улиц Пскова, а затем попытался купить в одном из продуктовых магазинов в районе железнодорожного вокзала колбасу, молочные продукты, кондитерские изделия и сигареты. Оплату товаров пскович производил бесконтактным способом. Совершив четыре операции в указанном магазине, мужчина направился в другой, где совершил еще три покупки продуктов питания.

После этого он сломал найденные карты и выкинул. Так, мужчина причинил владелице карты ущерб на сумму 4 178 рублей.

Суд рассмотрит обвинение, вынесенное прокурором в адрес нарушителя по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета).