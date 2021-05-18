Происшествия

Псковичка не справилась с чувством стыда и призналась в краже телефона

Мировой суд рассмотрит уголовное дело в отношении псковички, укравшей у собутыльника мобильный телефон, сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры города Пскова.

Следствие установило, что женщина вместе со своим приятелем отправилась к незнакомому мужчине. На протяжении вечера все трое пили водку, а затем около полуночи разошлись по комнатам и легли спать. На следующий день гостья увидела мобильный телефон марки «Samsung», принадлежащий хозяину квартиры, и решила его похитить. Она положила телефон в свою сумку и уехала домой, где извлекла из телефона сим-карту.

Спустя несколько дней женщине стало стыдно за содеянное и она написала явку с повинной, а также вернула мобильный телефон владельцу.

Прокуратура города Пскова направила уголовное дело в мировой суд для рассмотрения по части 1 статьи 158 УК РФ.