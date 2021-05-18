Происшествия

Пскович украл колеса с автомобиля «Рено»

Прокуратура Пскова направила в мировой суд уголовное дело по обвинению местного жителя в краже колес с автомобиля, который был припаркован во дворе многоквартирного дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

По сведениям прокуратуры, мужчина увидел стоящий у одного из домов по улице Ижорского Батальона автомобиль «Рено Дастер» и решил украсть четыре колеса в сборе. Злоумышленник открутил колеса с помощью домкрата и баллонного ключа.

С похищенным имуществом пскович скрылся и распорядился им по своему усмотрению, причинив материальный ущерб на общую сумму 35 500 рублей. Мировой суд рассмотрит обвинение в его адрес по части 1 статьи 158 УК РФ.