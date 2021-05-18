Происшествия

Пскович похитил кошелек из тележки в супермаркете

Мировой суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, похитившего чужой кошелек из тележки в супермаркете. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Следствие установило, что пскович, находясь в магазине, увидел в покупательской тележке кошелек с деньгами и предположил, что его кто-то забыл.

Мужчина мог обратиться к администрации магазина, чтобы установить владельца кошелька, но не сделал этого. Он скрылся в похищенным и распорядился им по своему усмотрению, причинив материальный ущерб на общую сумму 21 250 рублей.

Первый заместитель прокурора города Пскова утвердил в отношении нарушителя обвинительный акт по части 1 статьи 158 УК РФ (кража).