Происшествия

Балкон горел в общежитии в Пскове

Балкон горел в общежитии в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 25 мая в 12.07 поступило сообщение о возгорании на балконе по адресу: г. Псков, ул. Красноармейская. Для ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 11 человек.

На четвертом этаже дома №26 загорелся мусор на балконе общего пользования на площади 1 кв. метр. Причина пожара, предположительно – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Пострадавших нет, эвакуация не потребовалась.