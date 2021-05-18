Происшествия

Бани горели 25 мая в двух районах Псковской области

Бани горели 25 мая в двух районах Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 18.20 произошел пожар в деревне Шелково Великолукского района.

Сгорела баня. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 22.25 в деревне Трубниково Псковского района в бане огнем повреждено потолочное перекрытие по всей площади. Помещение выгорело изнутри. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы отопительной печи.