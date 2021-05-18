Происшествия

Контрабанду сигарет на 4,5 млн рублей пресекли псковские пограничники

Крупную партию нелегальных сигарет изъяли сотрудники Погрануправления ФСБ в Псковской области, пишет «Интерфакс».

«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресечена попытка незаконного ввоза на территорию Российской Федерации табачной продукции иностранного производства», - сообщает в среду Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, нелегальный груз перевозился в кузове грузового автомобиля под видом продовольственной продукции, а также в специально оборудованных тайниках - двойных стенках.

«Обнаружено и изъято 122 000 пачек сигарет различных марок оценочной стоимостью более 4,5 миллионов рублей», - говорится в сообщении.