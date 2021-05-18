Происшествия

Юный пскович попался на краже фисташек

18-летний житель Пскова попался на краже из магазина на Рижском проспекте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

25 мая экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого магазина поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали молодого человека, который пронес через кассовый узел три банки энергетика и упаковку фисташек, не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.