Происшествия

Злоумышленник вынес сбережения порховской пенсионерки через окно

Порховские полицейские по «горячим следам» задержали местного жителя, который через окно проник в дом пенсионерки и похитил ее сбережения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Потерпевшая, женщина 1948 года рождения, обратилась в полицию с заявлением, что из ее дома по улице Кузнецова 25 мая злоумышленник похитил 40 тысяч рублей. Полицейские оперативно провели расследование и задержали подозреваемого в краже по «горячим следам».

Нарушителем оказался не работающий, ранее судимый 39-летний порхович. По данным следствия фигурант проник в дом к пенсионерке, которая проживает одна, через приоткрытое окно. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в рамках расследования. Мужчина дал признательные показания. Часть похищенного полицейские изъяли и возбудили уголовное дело.

В пресс-службе УМВД добавили, что за последние дни полиция раскрыла несколько краж имущества жителей Великих Лук, Гдова, Усвят, а также Невельского, Пушкиногорского и Пыталовского районов. Стражи порядка изъяли похищенные вещи, среди которых оказались велосипед, инструменты и металлоизделия.