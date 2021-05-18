Происшествия

Шаровая молния разбила несколько щитов электроснабжения в Псковском районе

Шаровая молния в деревне Паклино разбила несколько щитов электроснабжения. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко, рассказывая о том, как Псковский район пережил сильный ветер и грозы, накрывшие регион в начале прошлой недели.

«Конечно, у нас было не так, как на юге области, где были серьезные повреждения и отключены десятки населенных пунктов, но непогода тоже нас задела. Больше всего у нас пострадала Карамышевская волость. Там была повалена основная часть деревьев и много опор освещения, причем, в мелких населенных пунктах. На устранение последствий привлекались дополнительные бригады энергетиков. Все было сделано в максимально короткие сроки. Где-то были повторные отключения, но ситуацию исправили», - рассказал Святослав Колинко.

Пострадал от непогоды и остров им. Белова, где проживает всего 20 жителей. Гость студии благодарил их за то, что тоже поучаствовали в ликвидации последствий непогоды, предоставив катер для оперативной доставки бригады энергетиков. «Спасибо, что они думают о своей территории и о своих соседях», - подчеркнул замглавы администрации Псковского района.

А в деревне Паклино, по его словам, шаровая молния разбила несколько щитов электроснабжения, «причем, очень серьезно, давно с таким не сталкивались».

Святослав Колинко высоко оценил взаимодействие властей Псковского района с энергетиками. «Мы работаем в хорошем контакте, прямом взаимодействии по любым вопросам. Отвечают и реагируют быстро. И они, и мы понимаем, что, в первую очередь, работаем на людей, чтобы необходимые услуги поставлялись им своевременно и надлежащего качества. Хочу сказать спасибо нашим коллегам из «Россетей», которые курируют Псковский район, за оперативность. Все время они были на связи, постоянно к нам приходили сообщения и по количеству отключений, и по срокам восстановления», - заключил гость студии.