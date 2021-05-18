Происшествия

Семейная пара сбывала фальшивые деньги в Пскове

Семейная пара сбывала фальшивые деньги в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В областном центре в ходе обыска по месту жительства у 39-летнего псковича и его супруги изъяли 13 купюр достоинством 1000 рублей и три купюры достоинством 5000 тысяч рублей с признаками подделки, которые направили на исследование. Экспертизу пройдут и другие денежные средства, обнаруженные у подозреваемых. При обыске также изъяли несколько мобильных телефонов и карт памяти, планшет, ноутбук, банковские карты и документы.

По версии следствия, с марта текущего года семейная пара сбывала фальшивые деньги в торговых центрах, на рынках Пскова и в районах области, что подтверждается записями с камер видеонаблюдения и показаниями свидетелей.

По данному факту возбудили четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Расследование ведет следственное управление УМВД России по городу Пскову. В настоящее время продолжается проведение необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Подозреваемые дали признательные показания. Устанавливается их причастность к совершению и других незаконных деяний экономической направленности.

В ведомстве добавили, что санкция части 1 статьи 186 УК РФ предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.