Происшествия

Псковичка лишилась почти полмиллиона рублей после разговоров с мошенником

69-летняя пенсионерка лишилась почти полмиллиона рублей после разговоров с телефонными мошенниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В период с марта по май женщине звонили незнакомцы и убеждали, что ей якобы полагается очень крупная компенсация за приобретенный некачественный товар. Но при этом уведомляли, что нужно предварительно оплатить услуги адвоката, возместить судебные издержки и прочие расходы. В итоге пожилая женщина перевела через терминалы на указанные счета в общей сложности 473 тысячи рублей. Она не дождалась никакой многомиллионной компенсации и обратилась за помощью в полицию. В настоящее время возбудили уголовное дело, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.

Другой жительнице Псковского района 1961 года рождения 20 мая позвонил мнимый банковский служащий и порекомендовал ей во избежание несанкционированного списания денег оформить кредит, а затем перевести наличные средства на «безопасный счет», что гражданка и сделала. Таким образом, злоумышленники забрали 170 тысяч рублей.

По данному факту также возбудили уголовное дело.