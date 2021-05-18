Происшествия

Икона пропала из Крыпецкого монастыря

В полицию Псковского района поступило сообщение о пропаже иконы из Крыпецкого монастыря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.