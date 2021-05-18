Происшествия

Псковский суд отправил в колонию жителя Пермского края за покупку наркотиков

Псковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Пермского края, которому было предъявлено обвинение в приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

26 августа 2020 года мужчина в интернете незаконно приобрел мефедрон массой не менее 3,02 граммов и забрал наркотик из тайника-закладки. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 5 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.