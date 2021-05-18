Происшествия

Великолучанин ударил друга ножом в спину

Житель Великих Лук предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью своему другу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

27 февраля в ходе распития спиртных напитков между друзьями произошел конфликт. Во время ссоры один из них взял нож и нанес не менее пяти ударов стоящему перед ним товарищу в спину и левое плечо.

Злоумышленнику предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу в общем порядке судебного производства. Санкция инкриминируемой великолучанину статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет.