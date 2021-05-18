Происшествия

Мужчина украл 17 крышек люков в Великих Луках

36-летнего мужчину признали виновным в краже чугунных крышек канализационных люков в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В период с июня 2019 по январь 2020 года великолучанин украл 17 крышек люков в Великих Луках и Великолукском районе. Кроме того, он украл имущество с дачного участка в Великолукском районе и совершил мошеннические действия в отношении местной жительницы - получил от нее 4000 рублей якобы для приобретения строительных материалов для ремонта печной трубы, которые не собирался возвращать.

Суд признал мужчину виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ (кража), и преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Ему назначили наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.