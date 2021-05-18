Происшествия

До 20 лет тюрьмы грозит за сбыт наркотиков жителю Великолукского района

Жителю Великолукского района грозит уголовная ответственность за незаконный сбыт наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В 2020 году он вступил в организованную преступную группу по сбыту наркотиков бесконтактным способом - с использованием интернет-магазина. В составе этой группы по указанию вышестоящих участников обвиняемый перевозил крупные партии наркотиков, а также непосредственно помещал разовые дозы в тайники – «закладки» для покупателей.

Полиция установила 30 подготовленных им «закладок» с наркотиками. Кроме того, более 1 кг 300 грамм различных наркотических средств растительного и синтетического происхождения, предназначавшихся для дальнейшего сбыта, изъяли по месту жительства злоумышленника и в оборудованной другими участниками организованной группы «оптовой закладке».

Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Уголовное дело направили в Псковской городской суд для рассмотрения по существу.