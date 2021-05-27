Происшествия

В Пскове 5-летняя девочка выпрыгнула из окна

В Пскове 5-летний ребенок выпрыгнул из окна. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Инцидент произошел на улице Солнечной, 9.

Девочка, по имеющейся информации, спрыгнула из окна на третьем этаже на козырек и перебралась на крышу двухэтажной пристройки к дому. Сообщение о том, что на крыше находится девочка, поступило от ребенка.

На место происшествия выезжали спасатели АСС, сотрудники МЧС. Чтобы достать ребенка с крыши, использовалась автолестница.

Девочка не пострадала. Ее передали родителям.