Происшествия

Крупную партию суррогатного алкоголя изъяли в Псковской области

Крупную партию суррогатного алкоголя изъяли в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного СУ СК России.

По факту реализации в одном из населенных пунктов в Себежском районе спиртосодержащей продукции под видом элитного алкоголя, не отвечающей требованиям безопасности при ее употреблении в пищевых целях, расследуется уголовное дело (часть 1 статьи 238 УК РФ). Следователи совместно с оперативниками УФСБ России по Псковской области изъяли у местных продавцов около 1,5 тысячи бутылок алкогольной продукции различных марок.

Кроме того, в ходе обыска у их поставщика в Великолукском районе изъяли более 6,5 тысяч бутылок вина и водки различных марок, почти тысячу 5-литровых канистр со спиртосодержащей жидкостью, а также пустую тару, пробки и этикетки в рулонах.

В настоящее время по изъятой продукции назначили комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.