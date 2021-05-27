Происшествия

Пскович метнул флакон тонального крема в лоб девушке и оказался на скамье подсудимых

Житель Пскова 2000 года рождения предстанет перед судом за причинение легкого вреда здоровью сожительницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Утром 20 апреля молодой человек находился в ванной комнате. В ходе ссоры с сожительницей он взял со столешницы косметичку с находящимся внутри нее стеклянным флаконом тонального крема и прицельно бросил их в сторону последней. В результате девушка получила раны в области лба и волосистой части головы, которые в совокупности повлекли легкий вред здоровью.

Псковичу предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.