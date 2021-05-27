Происшествия

Пскович сломал руку сожительнице, прочитавшей его переписку с другой девушкой

43-летний житель Пскова причинил вред средней тяжести здоровью своей сожительницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

26 марта в период с 20.00 по 20.10 между ним и его женщиной возник конфликт. Причиной ссоры стало то, что она нашла в социальной сети переписку псковича с другой девушкой. В ходе выяснений отношений сожитель схватил обеими руками правую руку женщины, после чего с силой совершил загиб, сломав лучевую кость.

Псковичу предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ. Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.