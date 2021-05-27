Происшествия

Житель Дедовичей отработает 280 часов за кражу смартфонов у собутыльника

Дедовичский районный суд вынес приговор местному жителю, который обвинялся в краже. Об этом сообщает пресс-служба судо общей юрисдикции Псковской области.

18 февраля в поселке Дедовичи подсудимый длительное время распивал спиртное с потерпевшим. Позже, когда последний уже не ориентировался в окружающей обстановке из-за сильного алкогольного опьянения и лежал на снегу, он похитил из внутренних карманов его куртки смартфон Apple iPhone 11, смартфон Apple iPhone 5S и деньги. А затем скрылся с места преступления. Ущерб составит более 62 000 рублей.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 280 часов. Приговор пока не вступил в законную силу.