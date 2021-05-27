Происшествия

Великолучанин избил женщину ногами по лицу и извинился в суде

Великолукский городской суд вынес приговор мужчине, который избивал бывшую сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

10 января между подсудимым и его бывшей сожительницей возникла ссора на фоне ревности. Нетрезвый мужчина нанес женщине не менее семи ударов кулаками и ногами по лицу и телу, причинив тяжкий вред ее здоровью.

Причем это преступление он совершил в период судебного разбирательства по другому уголовному делу, по которому он также обвинялся в совершении насильственного преступления в отношении той же потерпевшей и за которое впоследствии был осужден, отмечается в сообщении.

Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и принес потерпевшей свои извинения, принимать которые она отказалась.

Суд признал его виновным и окончательно назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, с осужденного в пользу потерпевшей взыскано 150 000 рублей в счет компенсации морального вреда.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.