Происшествия

Несовершеннолетних великолучан задержали за кражу шампуня

Несовершеннолетних великолучан задержали по подозрению в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

27 мая в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 17-летних молодых людей, которые похитили из торгового зала два флакона шампуня.

В этот же день в магазине на улице Вокзальной росгвардейцы задержали 39-летнего местного жителя, который пронес через кассовый узел кондитерские изделия, не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства нарушителей передали сотрудникам полиции.