Происшествия

Печерянин заплатит штраф за избиение жены и полицейского

Жителя Печорского района привлекли к ответственности за применение насилия в отношении представителя власти, исполняющего должностные обязанности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Зимой в вечернее время супруга подсудимого сообщила в дежурную часть МО МВД России «Печорский», что ее избивает муж. На указанный адрес приехал сотрудник полиции. Подсудимый толкнул его руками в плечи, от чего полицейский упал на пол. После этого обвиняемый навалился на стража порядка и ударил его кулаком в плечо, а затем, уже во дворе дома, ударил его еще и ногой в бедро. Пострадавший получил телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью.

Подсудимый полностью признал вину. Его признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей. Приговор суда пока не вступил в законную силу.