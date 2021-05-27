Происшествия

В Псковской области продолжается розыск молодого великолучанина

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки разыскивают Евгения Степанова, 1989 года рождения. С 4 августа 2019 года его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 184 сантиметра, худощавого телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза светло-серые.

Был одет: серая куртка, рубашка серо-белого цвета в клетку, светло-серые джинсы, светло-коричневые ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Евгения Игоревича Степанова, просят обратиться по телефону 8-906-223-11-28 (уголовный розыск ОМВД России по городу Великие Луки) или 02.