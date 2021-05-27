Происшествия

В Псковской области обезврежен боеприпас времен Великой Отечественной войны

В Псковской области взрывотехники обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по региону.

В населенном пункте Кирово взрывотехники ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области обезвредили гранату времен Великой Отечественной войны.

В правоохранительные органы поступило сообщение, что в деревне Кирово местные жители обнаружил предмет, напоминающий гранату.

На место выехала группа разминирования псковского ОМОН. Взрывотехники обследовали предмет и установили, что перед ними гранта РГ-42 времен Великой Отечественной войны со следами коррозии.

Боеприпас содержал взрывчатое вещество и представлял опасность для окружающих.

Специалисты Росгвардии вывезли боеприпас в безопасное место и уничтожили его накладным зарядом.