Происшествия

Пенсионерку с родимым пятном на щеке разыскивают в Пскове

87-летнюю пенсионерку разыскивают в Пскове. Местонахождение Ирины Дворяновой неизвестно с 24 мая. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, темно-серые глаза. На левой щеке есть родимое пятно.

Женщина была одета в светло-зеленое пальто, черные рейтузы, резиновые сапоги в цветочек, светлую кепку. С собой пропавшая имела серую тележку.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Ирины Дворяновой, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.