Происшествия

Ребенок и сотрудник Росгвардии пострадали при стрельбе в Екатеринбурге

Неизвестный открыл стрельбу по машинам и прохожим в Екатеринбурге, при этом пострадал ребенок и сотрудник Росгвардии. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU со ссылкой на источник в оперативных службах города.

«Стреляют, предположительно, с четвертого этажа, с балкона. Девочка тяжело ранена в живот, сотрудник Росгвардии в ногу», — уточнил источник агентства.

По данным источника URA.RU, специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) готовится штурмовать квартиру, из которой стреляет екатеринбуржец. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области обещали прокомментировать ситуацию позднее.

«Один из жильцов дома открыл стрельбу из окна. Место происшествия было оцеплено. В результате получили ранения девочка (ее личность установлена) и сотрудник Росгвардии, им оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают руководители УМВД России по городу Екатеринбургу. Личность гражданина и используемый тип оружия устанавливаются сотрудниками полиции. Проводятся мероприятия по задержанию злоумышленника», — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.