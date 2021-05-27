Происшествия

Условный срок получил житель Дедовичского района, ударивший собутыльника

Прокуратурой Дедовичского района поддержано государственное обвинение в отношении местного жителя, который совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в судебном заседании установлено, что 2 марта подсудимый совместно со своим знакомым распивали спиртные напитки. Около 20.00 часов подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, возникшей из-за нежелания делиться последней бутылкой водки, с силой нанес деревянной битой один удар в область головы потерпевшего. Своими преступными действиями подсудимый причинил потерпевшему легкий вред здоровью.

Приговором мирового судьи судебного участка № 4 Дедовичского района с учетом отягчающих и смягчающих обстоятельств, учитывая наличие рецидива преступлений, подсудимому назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком 8 месяцев с испытательным сроком 1 год. Приговор вступил в законную силу.