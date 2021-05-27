Происшествия

В детском саду ребенок упал в емкость с дезинфицирующим средством

Полуторагодовалый ребенок упал в емкость с дезинфицирующим средством в детском саду поселка Ноглики на севере Сахалина утром в понедельник, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Борт санитарной авиации готовится к вылету из Южно-Сахалинска в Ноглики, чтобы доставить ребенка для дальнейшего наблюдения и лечения в детскую областную больницу в Южно-Сахалинске. В детском саду медработник оказал малышу первую помощь, после чего его доставили в ЦРБ. Там ему оказала помощь реанимационная бригада, были проведены КТ-исследования и другие диагностические и лечебные мероприятия.

Сейчас ребенок в сознании. Он вместе с матерью находится в Ногликской ЦРБ. В состоянии ребенка, по данным пресс-службы, наблюдается положительная динамика. В дошкольном учреждении проводится служебная проверка.