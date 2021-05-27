Происшествия

В Невеле две женщины наняли грузовик для вывоза краденого металла

Две жительницы города Невеля подозреваются совершении крупной кражи. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с 21 по 28 мая из частного подворья на улице Красноармейской путем взлома замка были похищены изделия из металла, силовой кабель, холодильная установка и автозапчасти. Причиненный ущерб оценивается в 100 тысяч рублей.

Владелец сообщил о произошедшем в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось установить подозреваемых в краже. Это две нигде не работающие жительницы Невеля 1990 и 1994 годов рождения. По версии следствия, они наняли работников, которые на грузовом автомобиле вывезли чужое имущество. Его, как им пояснили, горожанки якобы выкупили у хозяина. Краденое женщины сдали в пункт приема металла.

Возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята. Ведется следствие.