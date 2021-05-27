Происшествия

В Пскове суд рассмотрит дело об организации нелегальных заправок

В Пскове перед судом предстанут члены организованной группы за организацию на территории региона нелегальных заправок. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области, завершено расследование уголовного дело в отношении четверых участников организованной преступной группы. Все они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следствия, с 2008 по 2018 год обвиняемые хранили топливо на основе дизельных фракций в резервуарах и сбывали его с грубыми нарушениями правил пожарной безопасности через нелегальные автозаправочные станции, расположенные в Пскове и пригороде, Островском и Себежском районах, а также в городе Пустошке.

Проведенные по постановлению следователя химические судебные экспертизы установили, что реализуемое топливо на основе дизельных фракций не соответствовало требованиям ГОСТ, являлось особо опасным и легковоспламеняющимся, могло служить причиной технических неисправностей автомобиля, что создавало реальную угрозу возникновения аварийной ситуации при эксплуатации и движении автомобиля, то есть не отвечало требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

Деятельность нелегальных АЗС прекращена в результате совместной работы следователей с оперативными сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.