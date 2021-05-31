Происшествия

В Пскове мужчина упал с балкона на четвертом этаже многоэтажки

В Пскове мужчина 1985 года рождения упал с балкона на четвертом этаже многоэтажного дома. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, инцидент произошел в ночь на 1 июня в доме на улице Юбилейной, 41А.

В тяжелом состоянии - с переломами и ушибами - мужчина госпитализирован. На месте работали правоохранительные органы и скорая помощь. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, мужчина в состоянии алкогольного опьянения вышел покурить на балкон и свалился.