Происшествия

200 рулонов сена сгорели в Псковском районе

Сено горело в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 31 мая в 20.25 в деревне Писковичи сгорело 200 рулонов прошлогоднего сена на открытой территории.

Пожарным удалось спасти от огня еще 100 рулонов. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

По этой же причине произошло еще два пожара. В 12.09 в Пскове у дома №5 по улице Гражданской горели пластиковые контейнеры. Огнем повреждены 4 мусорных контейнера. В 14.47 в деревне Артюхино Пушкиногорского района сгорело бесхозное строение.