Происшествия

Псковские таможенники раскрыли преступную схему контрабанды табачной продукции

Псковские таможенники выявили незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза табачной продукции стоимостью более 12 млн рублей. Как сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева, на таможенном посту МАПП Бурачки водитель грузового транспортного средства представил товаросопроводительные документы на перемещаемый товар из Литвы в Афганистан.

Таможенный досмотр, проведенный в отношении товарной партии, показал соответствие фактического товара заявленному в товаросопроводительных документах. В транспортном средстве находилось более миллиона пачек сигарет марки «NZ GOLD COMPACT», произведенных в Республике Беларусь, общим весом 17 490 кг.

«При анализе документов сотрудники таможни обнаружили признаки фальсификации. Провели проверку документации и выявили, что указанная в контракте организация не имеет отношения к перевозке, - рассказал заместитель начальника таможни Андрей Горяченок. - Все документы, представленные в таможенный орган, содержащие реквизиты и подпись директора оказались фальсифицированы».

По факту незаконного перемещения сигарет и предоставления при помещении под таможенную процедуру таможенного транзита недостоверных сведений возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 200.2 УК РФ (контрабанда табачных изделий в крупном размере).