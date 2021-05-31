Происшествия

Псковичи получили условный срок за контрабанду сигарет

Четырех жителей Псковской области признали виновными в контрабанде табачных изделий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Мужчины пытались провезти крупную партию немаркированных табачных изделий на общую сумму свыше 1,7 млн рублей через таможенный пост МАПП «Убылинка» на территорию Литвы. Однако, в ходе досмотра их транспортного средства сотрудники таможни обнаружили, что в грузовом отделении в мешки из под древесного угля были упакованы не заявленные в документах 49 485 пачек сигарет.

Фигурантов привлекли к ответственности с назначением наказания в виде 3 лет лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.