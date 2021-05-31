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Происшествия

В Пскове студентка лишилась денег, снимая с себя «порчу»

01.06.2021 14:43|ПсковКомментариев: 0

В Пскове студентка лишилась денег, снимая с себя «порчу». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в мае текущего года в кафе на Октябрьском проспекте в Пскове к 22-летней студентке одного из учебных заведений подошла неизвестная женщина. Она заявила, что на девушку кто-то навел порчу, и это якобы влияет на ее самочувствие, а для решения проблемы предложила свои услуги, псковичка согласилась.

В итоге незнакомка провела со студенткой несколько «сеансов» в Летнем саду и возле общежития. При этом мнимая целительница использовала какую-то книгу и шептала заклинания. Курс обошелся девушке в 37 тысяч рублей. Убедившись, что она имеет дело с мошенницей, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

Сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемой. Ею оказалась ранее судимая за мошенничество безработная жительница областного центра 1978 года рождения. Она дала признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

В рамках расследования устанавливается возможная причастность фигурантки к совершению других преступлений. «К сожалению, такого рода мошеннические проявления отмечались не только в Пскове, но и в Великих Луках, а также в ряде районов области. В этой связи полиция настоятельно рекомендует жителям региона не доверяться неизвестным лицам, которые могут представляться магами или врачевателями. И обо всех такого рода ситуациях следует незамедлительно сообщать в органы внутренних дел», - отметили в ведомстве.

Теги: #мошенничество #студенты
Источник: Псковская Лента Новостей
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