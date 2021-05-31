Происшествия

Табак и алкоголь изъяла таможня из магазина в Пскове

Оперативные сотрудники Псковской таможни в одном из магазинов Пскова обнаружили 135 пачек сигарет и 49 бутылок алкогольной продукции без акцизных марок Российской Федерации. Как сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева,

На витрине и в складских помещениях магазина сотрудники таможни выявили незаконно реализуемую алкогольную и табачную продукцию. Бутылки с алкоголем не имели маркировки, а на пачках сигарет нанесены акцизные марки Республики Беларусь и Республики Таджикистан.

«Табачная продукция изъята из оборота и направлена в Управление Роспотребнадзора по Псковской области для принятия мер, – пояснил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок. – 25 литров алкогольной продукции изъяты сотрудниками УМВД России по городу Пскову».

Проводится административное расследование.