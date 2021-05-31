Происшествия

Нелегального продавца алкоголя накажут в Печорах

Арбитражный суд Печорского района привлек к административной ответственности местного бизнесмена за продажу алкоголя без сопроводительных документов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокурор и сотрудники полиции установили, что индивидуальный предприниматель из деревни Железово в нарушение требований законодательства продавал алкоголь без сопроводительных документов.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении против бизнесмена-нелегала по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ (оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота).

Арбитражный суд Псковской области рассмотрел дело и привлек коммерсанта к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей с конфискацией продукции.