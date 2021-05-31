Происшествия

Курение стало причиной возгорания автомобиля «Ауди» в Пскове

Названа причина возгорания автомобиля «Ауди 80» 1988 года выпуска на улице Доставалова, 1 в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пожар произошел 1 июня в 19.22. Его причиной, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем при курении неустановленного лица.

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Также 1 июня неэксплуатируемое строение сгорело в деревне Кострецы Пыталовского района. возгорание началось в 15.37. Причиной пожара стало занесение постороннего источника огня.

В 22.32 в СНТ «Лесное» в Псковском районе сгорел дачный дом, выгорел изнутри пристроенный гараж. Причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования. От огня спасены две хозпостройки.