Происшествия

Красногородец лишился свободы за жестокое избиение прохожего

25-летнего жителя Красногородского района признали виновным в причинении опасного для жизни вреда здоровью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Инцидент произошел в июне прошлого года на Октябрьском проспекте в Пскове. Осужденный преградил путь велосипедисту, высказывая надуманные претензии, достал из рюкзака арматуру и нанес потерпевшему удары по голове и всему телу. С места происшествия мужчина скрылся.

Выяснилось, что этим событиям предшествовал отказ потерпевшего в просьбе мужчины закурить.

Суд назначил виновному 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также взыскал в пользу потерпевшего 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор суда вступил в законную силу.