Происшествия

На краже вермута и сладостей попался 18-летний пскович

18-летнего псковича задержали за кражу из магазина 1 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 13.00 в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали псковича, который пронес через кассовый узел бутылку вермута и кондитерские изделия, не заплатив за них. Ущерб составил более 1000 рублей.

Аналогичный случай произошел на Октябрьском проспекте, там росгвардейцы задержали 36-летнего злоумышленника.

Для дальнейшего разбирательства мужчин передали сотрудникам полиции.