Происшествия

Печорская полиция задержала торговцев оружием

Печорская полиция установила личности подозреваемых в сбыте обреза охотничьего ружья с боеприпасами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия в рамках операции «Арсенал» установили, что двое мужчин участвовали в незаконной продаже гладкоствольного охотничьего ружья с обрезанным стволом и нескольких патронов. Подозреваемые, жители Печор 1978 и 1981 годов рождения, дали признательные показания.

Полицейские возбудили уголовное дело против нарушителей по части 2 статьи 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» УК РФ. В ходе дальнейшего следствия сотрудникам полиции предстоит выяснить происхождение изъятого оружия и боеприпасов.